ВСУ затихли на Краснолиманском направлении МО: активность ВСУ на Краснолиманском направлении прекратилась

Фото: МО РФ

Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-службы группировки «Центр» Леонид Шаров. Артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил собеседник агентства.

За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли, — сказал он.

Ранее ударная группа российских вертолетов провела атаку по живой силе и опорному пункту украинских войск на Краснолиманском направлении. В Министерстве обороны РФ рассказали, что удар был осуществлен с использованием неуправляемых авиационных ракет C-8 на крайне близком расстоянии в сложных метеоусловиях. Согласно отчету, состав ударной группы включал разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

До этого сообщалось, что минометчики группировки войск «Запад» поразили группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях. По словам старшего офицера батареи с позывным Береза, участок обработали с двух минометов и максимально быстро.