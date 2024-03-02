ВСУ заставляют любой ценой удерживать позиции: новости СВО на утро 2 марта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, это связано с приказом украинского командования удержать позиции в этом районе любой ценой.

Попытки украинской армии занять российские позиции не достигают успеха, подчеркнул глава запорожского движения. Любые атаки «разбиваются о нашу оборону и уничтожаются нашим огнем», констатировал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 1 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на АЗС в Курской области

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Крупец Рыльского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего повреждения получили АЗС и два автомобиля.

На Украине высказались о потерях ВСУ при высадке на Тендровской косе

Спецназ Вооруженных сил Украины при высадке на Тендровской косе в Херсонской области потерял гораздо больше бойцов, чем было озвучено российской стороной, написало издание «Страна.ua» со ссылкой на украинских военнослужащих. По их словам, операция далась слишком большой ценой.

Командование ВСУ осознавало, что ВС РФ перехватили информацию о готовящейся высадке, подчеркнули собеседники издания. Однако каких-либо изменений в план или его отмены не последовало, подчеркнули военнослужащие.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Подбитый у Авдеевки Abrams ВСУ сравнили с «консервной банкой»

Уничтоженный российскими солдатами в районе Авдеевки американский танк Abrams был лишен всех передовых технологий и представлял собой «консервную банку», сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Любая западная техника, по его словам, поставляется на Украину в таком виде.

Передаваемое Киеву вооружение также сопровождается обслуживающими ее западными специалистами, добавил советник главы ДНР. Это касается и высокоточных ракет, заявил он.

Названо число потерь среди украинских бойцов на Донецком участке

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю Донецкого направления, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял до 410 военных.

Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины и 12 автомобилей, добавил Астафьев. Также были уничтожены две 152-мм гаубицы.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Российские бойцы берут штурмом опорники ВСУ у Вербового

Новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового на Запорожском участке фронта и взяли в плен несколько военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что ВС РФ забросали блиндажи противника гранатами, а затем закончили работу с помощью стрелкового оружия.

Зеленский раскрыл планы по Харькову

ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По его словам, иначе город будет отстоять крайне сложно.

Кроме того, Зеленский посоветовал харьковчанам не возвращаться домой из эвакуации. Сейчас город недостаточно защищен, поэтому находиться в нем небезопасно. Однако политик пообещал, что непременно подаст гражданам сигнал тогда, когда город будет безопасен, причем, подчеркнул он, «когда, а не если».

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