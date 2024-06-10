ВСУ запустили сразу несколько беспилотников по российскому региону Богомаз: три беспилотника ВСУ атаковали район в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали Навлинский район в Брянской области тремя беспилотниками, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Все дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, сообщил глава области.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Об атаке на Брянскую область также сообщали в Министерстве обороны. По данным ведомства, ВСУ совершили попытку атаки на объекты в регионе в ночь на понедельник, 10 июня. Противник задействовал четыре беспилотника самолетного типа. Все вражеские дроны были перехвачены и сбиты средствами противовоздушной обороны России.

До этого Богомаз сообщал об атаке украинского беспилотника на Брянский район. БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны, никто из мирных жителей не пострадал.