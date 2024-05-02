ВСУ задействуют резервы из-за сложной ситуации у Очеретино Волошин: Украина задействует резервы из-за ситуации у Очеретино

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные, которые пытались удержать населенный пункт Очеретино на территории Донецкой народной республики, были вынуждены привлечь дополнительные силы и резервные подразделения для стабилизации ситуации, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин, слова которого приводит ТАСС. Волошин признал, что российские военные достигли определенного тактического успеха в этом районе.

Что касается Очеретино: были выведены дополнительные силы и средства из резерва, — сказал Волошин.

Ранее советник руководителя народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска покинули позиции в окрестностях населенного пункта Архангельское, который расположен рядом с Авдеевкой в ДНР. По его словам, на этом участке украинские войска понесли большие потери. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

До этого украинский Telegram-канал DeepState сообщал, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в Донецкой области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. В общей сложности это почти четыре квадратных километра территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.