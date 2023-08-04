ВСУ за сутки выпустили почти 100 снарядов по российскому региону Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области почти 100 снарядов

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 99 снарядов по Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов никто не пострадал.

Как сообщил Гладков, в Белгородском с БПЛА было сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Борисовском районе под минометным обстрелом оказалась окраина хутора Лозовая Рудка.

В Валуйском городском округе в результате обстрела на площади 2 га загорелось поле с пшеницей, однако пожар оперативно потушили отряды добровольной пожарной охраны. В Грайворонском городском округе минометному обстрелу подверглась окраина села Мокрая Орловка. Осколками оказались выбиты окна, посечены фасад и забор в одном частном доме и поврежден автомобиль. Кроме того, из-за обстрела была оборвана линия электропередачи, однако ее оперативно восстановили.

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В Краснояружском районе осколками снарядов была повреждена кровля, выбиты окна и посечены фасад в одном доме, а также хозпостройка и забор близ нее.

Ранее Гладков сообщил, что бойцы региональной теробороны получили антидроновые ружья. Также им выдали радиостанции и квадрокоптеры. Каждый батальон обеспечен пятью внедорожниками, а наиболее подготовленные бойцы имеют карабины, добавил глава региона.

Военкор Александр Сладков сообщил, что Белгородская территориальная оборона получила боевые стволы. По его словам, для бойцов новое штатное оружие будет означать совершенно иную ответственность, организацию повседневного времени и условий дислокации.