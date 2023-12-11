ВСУ за сутки семь раз обстреляли ДНР

Фото: МО Украины

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили семь обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Информация о пострадавших гражданских лицах не поступала.

За истекшие сутки представительством зафиксировано семь фактов ведения огня со стороны ВФУ. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждены два жилых домостроения в Киевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Выпущено 19 единиц различных боеприпасов, — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без света после обстрела ВСУ. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал. По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки, 9 декабря, ВСУ сбросили три взрывных устройства на несколько населенных пунктов в регионе. Под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.