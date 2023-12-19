ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что всего украинские войска выпустили восемь различных боеприпасов.

За истекшие сутки представительством зафиксировано пять фактов ведения огня со стороны ВФУ на Донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА, — отметили представители ведомства.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Луганской и Донецкой народных республиках с 2014 года погибли минимум 270 детей. По его словам, реальное количество жертв может оказаться больше, так как данные поступают с опозданием, однако есть и точные цифры: общее количество жертв в этих регионах составило 248, в том числе 191 пострадавший и 57 погибших. Кроме того, в Херсонской области с начала боевых действий погибли шестеро детей, а в Запорожской области пострадали 10 детей.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения получили два человека. Ущерб был нанесен и местному детскому саду. В тот день украинские военные обстреляли территорию ДНР 86 раз, погибла одна мирная жительница.