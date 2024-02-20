ВСУ за сутки потеряли более 115 военнослужащих на Купянском направлении МО: ВСУ потеряли более 115 военнослужащих и танк Leopard на Купянском участке

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 115 военнослужащих и танк Leopard на Купянском направлении, рассказал ТАСС старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Синьковка, Терны и Житловка.

Потери противника на Купянском направлении составили более 115 военнослужащих, танк Leopard, два БТР, четыре автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица «Д-20», — подчеркнул Якимкин.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки 17 февраля. Он признался, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль. По его данным, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. Продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

Позднее телеканал CNN сообщил, что потеря Украиной города Авдеевка в ДНР стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева, угрожая перерасти в «крупнейшую наземную войну Европы» после Второй мировой. Предупреждения о возможных неудачах Украины на передовой из-за удержания Конгрессом США пакета помощи на $60 миллиардов «превратились в горькую и жестокую реальность», резюмировали аналитики.