ВСУ за сутки 80 раз атаковали территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 277 единиц различных боеприпасов, — говорится в заявлении.

Кроме этого, ранения получили восемь мирных жителей в Киевском и Петровском районах Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки. За прошлые сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 68 раз.

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении системами противовоздушной обороны украинских беспилотников в республике. Он уточнил, что дроны были сбиты на севере и западе полуострова. Глава региона призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.