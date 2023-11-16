ВСУ за сутки 60 раз отстреляли территорию ДНР

За последние 24 часа представители Донецкой Народной Республики сообщили о 60 случаях обстрелов территории со стороны украинских вооруженных формирований, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения.

За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины), — говорится в сообщении представительства.

Целями для ударов стали пять населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Макеевка, а также на Гольмовский и Ясиноватский районы. Всего украинская армия выпустила 192 боеприпаса.

Ранее украинская армия три раза обстреливала Донецк. В Петровском районе во время атаки погибла молодая женщина, об этом сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Запесочье Брянской области пострадала 60-летняя женщина. По данным экстренных служб, украинские войска нанесли удар по Кременной в ЛНР, в результате нападения тоже есть пострадавшие.