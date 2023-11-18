ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа украинские военные 48 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также поступила информация о ранении мирного жителя в Донецке.

В течение прошедших суток наша делегация сообщила о 48 инцидентах огневой активности со стороны украинских вооруженных формирований, — заявили в представительстве.

Уточняется, что украинские военные атаковали территории трех населенных пунктов республики: Донецка, Горловки и Золотаревки. В общей сложности ВСУ выпустили 153 боеприпаса. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 36 обстрелов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что общая сумма ущерба, нанесенного приграничным регионам России в результате обстрелов ВСУ, составила 7 млрд рублей. По его словам, в 2023 году в регионах Центрального федерального округа было совершено 128 террористических актов. Большая часть из них связана с использованием беспилотных летательных аппаратов. Сотрудникам спецслужб удалось предотвратить 25 терактов.