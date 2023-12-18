ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отметило представительство, всего украинские войска выпустили по региону 129 различных боеприпасов.

За истекшие сутки представительством зафиксировано 36 фактов ведения огня со стороны ВФУ, — подчеркнули сотрудники представительства.

Ранее в СЦКК сообщили, что мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Ранение получил мужчина 1978 года рождения. До этого, по словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате ракетного удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, расположенному в южной части города и относительно удаленному от линии боевого соприкосновения, погибли двое местных жителей. Еще трое горожан получили ранения.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 9 декабря ВСУ сбросили три взрывных устройства на несколько населенных пунктов в регионе. Под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.