ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли города Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив в общей сложности 31 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрелы были зафиксированы в различных направлениях, включая населенные пункты Дзержинск, Архангельское и другие. В результате данных атак несколько снарядов достигли Ясиноватского района, а также городов Горловка и Донецк.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по направлениям: 15:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров <...>, 16:10 — населенный пункт Архангельское — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров <...>, 16:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, — заявили в СЦКК.

Напомним, в воскресенье утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на место сразу прибыли оперативные службы, ведется поиск фрагментов боеприпасов. Он назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Позднее количество погибших при артиллерийском ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке увеличилось до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Также в числе пострадавших есть дети. Пушилин уточнил, что ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.