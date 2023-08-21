ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак погиб один мирный житель в Ясиноватой, еще пять получили ранения.

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском семь из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров, — говорится в заявлении.

ВСУ выпустили 99 различных боеприпасов по республике. Вражеским атакам подверглись населенные пункты Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Ольгинка.

Ранее украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.