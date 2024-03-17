ВСУ за сутки 21 раз обстреляли ДНР СЦКК: украинские войска выпустили по ДНР 58 боеприпасов

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики,, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что по региону выпустили 58 боеприпасов.

Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки <...> Двенадцать обстрелов — на Донецком направлении. Девять обстрелов — на Горловском направлении, — уточнили в ведомстве.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины оттянули свою тяжелую технику, полученную от Запада, из-под Красногоровки и Невельского, взятого под контроль российскими войсками. По его словам, это произошло после подбития четвертого американского танка Abrams в зоне боевых действий. Советник главы ДНР добавил, что речь идет о военной технике 47-й бригады украинских вооруженных сил. Сейчас, предположил Кимаковский, вся основная западная техника ВСУ может находиться в Красноармейске.

До этого Минобороны России известило, что Вооруженным силам РФ удалось установить контроль над населенным пунктом Невельское в Донецкой Народной Республике, где были заняты более выгодные рубежи и позиции. Также военные нанесли поражения двум бригадам ВСУ в районах Новомихайловки и Белогоровки.