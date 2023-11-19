ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа украинские войска 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности было выпущено 35 снарядов.

За прошедшие сутки представительство сообщило об 11 случаях обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. На направлении Донецка противник произвел два обстрела из артиллерии 155 миллиметров и атакующего беспилотника. В направлении Горловки — девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров, — заявили в представительстве.

Под обстрелом оказались территории трех населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево и Донецк. Кроме того, поступили данные о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка.

Ранее о попытке атаки БПЛА на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, также обошлось без разрушений и пострадавших.

Министерство обороны России подтвердило эту информацию и добавило, что уничтожение украинского беспилотника произошло в 1:00 над Богородским городским округом Московской области.