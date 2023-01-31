ВСУ выпустили десятки снарядов по городам и селам на левом берегу Днепра Экстренные службы: артиллеристы ВСУ выпустили 39 снарядов по левобережью Днепра

Фото: landforcesofukraine/t.me

Вооруженные силы Украины в ночь с 30 на 31 января выпустили 39 снарядов по городам и селам на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб. По словам спикера агентства, вражеские снаряды попали по территории Голой Пристани, селам Корсунка, Геройское и Покровка. В данный момент МЧС региона устанавливает жертвы среди мирных жителей.

В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Голая Пристань, селе Корсунка, селе Геройское, селе Покровка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются, — сказал спикер агентства.

Днем ранее в украинских СМИ сообщили, что в городе Днепре прозвучали взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого в экстренных службах Херсонской области рассказали, что российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки. В результате удара артиллеристы ВС РФ ликвидировали восьмерых представителей украинской армии, а также вывели из строя три вражеских автомобиля. Вдобавок в районе поселка Надднепрянское была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN TPQ 36.