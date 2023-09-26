ВСУ за ночь выпустили 32 снаряда по российскому региону ВСУ за ночь выпустили 32 снаряда по городам и селам Херсонской области

Фото: МО Украины

Вооруженные сил Украины выпустили 32 снаряда по населенным пунктам Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона. Под обстрелом оказались в том числе Крынки. ТРК «Таврия» сообщает, что речь идет также о Новой Каховке, Каховке, Корсунке, Казачьих Лагерях и Днепрянах.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Всего за сутки, по данным «Таврии», ВСУ нанесли 85 артударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области.

В середине сентября мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что после удара ВСУ были полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 — частично разрушены. По его словам, украинские войска, предположительно, обстреляли жилой квартал города из РСЗО «Ольха» и использовали ракету с поражающими элементами.

В районной администрации заявили, что украинские войска обстреляли район, в котором расположены торговые киоски, детский сад и школа, военных там не было и нет. По данным СК, в результате обстрела один человек погиб, еще 15 получили ранения.

26 сентября ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожного в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на месте происшествия повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света. В результате атаки пострадавших нет.