ВСУ нанесли массированный удар по четырем российским регионам Силы ПВО за ночь сбили 45 беспилотников ВСУ в небе над четырьмя регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные системы противовоздушной обороны в ночь на 26 апреля обнаружили и ликвидировали 45 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, ночной атаке ВСУ подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 27 украинских дронов были сбиты над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, еще один — над территорией Ростовской области. Кроме того, один беспилотник был уничтожен в небе над Липецкой областью. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее расчет ударных дронов уничтожил на Купянском направлении 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга», если считать с августа этого года. Как заявил командир группы с позывным Контора, именно с лета была объявлена охота на украинские беспилотники данного типа. Он добавил, что беспилотники ликвидируются круглосуточно.

До этого стало известно, что российские военнослужащие точным ударом по военным объектам в Киеве уничтожили цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и несколько ангаров, где ремонтировались самолеты. Также удалось разрушить пункт временной дислокации, где жили и обучались иностранные наемники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.