ВСУ взломали терминалы Starlink ВСУ взломали терминалы Starlink для обхода ограничений и экономии

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось взломать терминалы спутниковой связи Starlink, которые используют для управления дронами, заявил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин после детального анализа спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ «Баба Яга». По его словам, это сделано для обхода территориальных ограничений на работу устройств и использования их без абонентской платы.

Они внесли глубокие изменения как в конструкцию терминала, так и в программное обеспечение. Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования, — пояснил Кузякин.

Ранее стало известно, что терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска в зоне специальной военной операции на Украине используются не только ВСУ, но и ВС России. Офицер запаса ДНР Александр Матюшин рассказал, что благодаря Starlink системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут иметь более-менее устойчивую связь. Военный эксперт уточнил, что ВС РФ получили терминалы Starlink в качестве трофеев в Авдеевке, кроме того, часть из них удалось достать в ходе удачно проведенной операции.

До этого газета The Wall Street Journal информировала, что терминалы спутникового интернета Starlink используют ВС РФ. Издание утверждает, что в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российской армии.