ВСУ вывезли часть экспонатов из музея Мариуполя перед бегством из города Хранитель фондов музея Мариуполя Ладкин: ВСУ вывезли ряд экспонатов перед бегством из города

Фото: РИА Новости

Экспонаты краеведческого музея, пострадавшего в ходе боевых действий в Мариуполе

Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин заявил РИА Новости, что солдаты Вооруженных сил Украины вывезли незадолго до бегства из города некоторые экспонаты. По его словам, учреждение они использовали как боевую позицию.

Весной 2022 года здание музея получило сильные повреждения из-за боев и пожара, который начался после попадания снаряда. Местные жители пытались спасти экспонаты.

Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки шашка выпала. Подняли, спрятали, унесли. Действительно, то, что было в экспозиции, а частично — то, что было здесь, в фондах, вынесли до пожара, — рассказал хранитель фондов.

По его словам, вынесли экспонаты через окно во дворе, выломав решетку. В настоящее время Ладкин пытается отыскать артефакты, оставшиеся на пепелище. Он уверяет, что один из сейфов музея военные ВСУ не смогли вскрыть. Там хранилась коллекция старинного холодного оружия. В пожаре оно пострадало, но сохранилось и будет отреставрировано.

А то, что было в экспозиции, доступно, так сказать, то все вынесли. Кольчуга, налокотники, <...> шлем сарматский, бронзовый, римского типа. Грамота Екатерины Второй. Екатерина Вторая предоставила эту территорию грекам, и в этой грамоте как раз-таки это и удостоверялось. То есть на этой грамоте была подпись Екатерины Второй, Павла Первого, карта прилагалась, подпись Потемкина, — подчеркнул Ладкин.

Он выразил надежду, что уникальный экспонат однажды где-то «всплывет» и вернется в музей.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума сообщил о завершении разминирования металлургического завода Ильича в Мариуполе. По его словам, предприятие готовится к поэтапному запуску, чтобы ускорить процесс восстановления экономики и предоставить местным жителям рабочие места.