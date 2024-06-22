Украинские военные выпустили сразу шесть ракет в сторону России Смирнов: ПВО сбила шесть украинских ракет над Курской областью

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет в направлении Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку.

Наши защитники сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом. Благодарю бойцов ПВО! Напоминаю, при обнаружении обломков не подходите к ним, а сообщайте на номер 112. Части ракет могут представлять опасность и после сбития, — написал Смирнов.

За пару часов до этого ВСУ уже выпускали две ракеты в сторону региона. Смирнов уточнил, что воздушные цели были сбиты в Суджанском и Беловском районах области. Кроме того, была зафиксирована DDoS-атака на серверы, отвечающие за систему оповещения. Из-за этого, продолжил врио главы региона, произошел технический сбой и система не сработала в нужный момент.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района с помощью беспилотников-камикадзе. По информации Смирнова, на месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, никто не пострадал. Помимо этого, после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Теткино загорелись недействующий детский дом и многоэтажное жилое здание.