ВСУ выпустили ракету по детскому саду в Донецке Кулемзин сообщил об обстреле детского сада в Донецке со стороны Украины

Фото: МО Укранины

Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, ракета прилетела на территорию дошкольного учреждения, расположенного на улице Куйбышева. В результате атаки повреждены кровля, остекление и ограждение.

При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 по ул. Куйбышева. Повреждены кровля, остекление, ограждение. Пострадавших нет, — написал Кулемзин.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Демидовка в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. В ходе обстрела различные повреждения были нанесены кровле и хозяйственной постройке одного частного домовладения. Осколками беспилотника посекло трубу газопровода и два автомобиля. На месте продолжают работу аварийные и оперативные службы.

Кроме того, украинские силы атаковали село Теткино Глушковского района Курской области. Повреждения получили инфраструктурные объекты связи. В результате происшествия никто не пострадал.