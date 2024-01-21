ВСУ выпустили по трем районам ДНР 10 снарядов «натовского» калибра Украина выпустила по Горловке, Донецку и Ясиноватскому району десять снарядов

Фото: МО РФ

Украинские войска в воскресенье выпустили 10 снарядов «натовского» калибра по ДНР, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что под огонь попали Донецк, Горловка, а также Ясиноватский район.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:05 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 04:50 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, — подчеркнули в СЦКК.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео ударов боевой авиации ВКС России по позициям ВСУ на Купянском направлении. Как уточнил журналист, они были нанесены фугасными авиабомбами и все попали «в яблочко».

Также сообщалось, что мобилизованный российский боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ, еще одного взял в плен. Третьему удалось сбежать. Уточняется, что российский солдат вошел в неосвещенный дом для проверки, и не видел противников, пока те не напали на него со спины.

До этого сообщалось, что российская группировка войск «Запад» отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Основная нагрузка легла на мотострелковые соединения группировки, которые действовали совместно с артиллерией и армейской авиацией. Потери противника составили «до 30 человек живой силы и три пикапа».