Каховку обстреляли из ствольной артиллерии

Фото: Министерства обороны Украины

Город Каховка в Херсонской области попал под обстрел, пишет издание «ZOV Херсон» со ссылкой на экстренные службы. По данным СМИ, по Каховке было выпущено 15 снарядов ствольной артиллерии.

Информация о погибших и пострадавших не приводится.

Ранее по городу открыли огонь около трех часов ночи 17 января. Два человека погибли, еще два человека, в том числе ребенок, пострадали. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что вооруженные силы Украины в настоящее время несут большие потери среди личного состава и вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами. Он также отметил, что среди украинских военнослужащих все меньше желающих оказывать сопротивление российским войскам.

Он также заявил, что для Украины наступил самый тяжелый период. По его словам, ситуация в зоне проведения СВО находится под полным контролем.