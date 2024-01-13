ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — NEWS.ru.) по направлению: 23.20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 23.30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, — заявили в представительстве.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что 1 января в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла 59-летняя жительница Горловки. По его словам, удар пришелся по поселку шахты имени Ленина.

Также он сообщил, что украинские войска обстреляли жилой массив «Комсомолец». Позже Приходько заявил, что число пострадавших в результате атаки на город со стороны ВСУ увеличилось до четырех. В частности, вечером 5 января ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. Спустя несколько минут они продолжили обстрел города, выпустив еще четыре снаряда из артиллерии образца НАТО.