ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три кассетных боеприпаса

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. По его информации, обстрелу со стороны ВСУ подвергся Куйбышевский район города.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 — населенный пункт Галицыновка — Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), — говорится в сообщении.

Также в 21:35 под обстрел со стороны украинской армии попала Горловка, сообщили в СЦКК. По данным наблюдателей, по городу выпустили четыре снаряда калибром 155 мм. ВСУ вели обстрел из населенного пункта Дзержинск.

За прошедшие сутки ВСУ 10 раз обстреляли ДНР, выпустив по территории республики 40 боеприпасов, сообщали в СЦКК. Там уточнили, что восемь обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, еще два — на Донецком. В результате украинских атак в республике пострадал по меньшей мере один человек.

Ранее СМИ обнародовали кадры последствий обстрела жилого многоквартирного дома в Горловке, по которому минувшей ночью ВСУ нанесли артиллерийский удар. На видео с места видно поврежденные балконы и выбитые окна. По словам очевидца, один из украинских снарядов попал в крышу, в квартире частично обрушился потолок.