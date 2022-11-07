ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов ВСУ повредили здание управления железных дорог в Донецке в результате обстрела

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские войска в ночь на понедельник, 7 ноября, обстреляли центр Донецка. Они выпустили по городу шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, — говорится в сообщении Центра.

В результате пострадало здание управления железными дорогами. В здании выбило стекла и начался пожар. О пострадавших не сообщается.

На днях военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в результате обстрела ВСУ центра Донецка пострадали три женщины. Состояние одной из них оценивалось как тяжелое. Ранения получили пассажиры маршрутного такси.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и приграничную территорию города. В результате были повреждены многоквартирные дома, у одного перебит газопровод.