ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу, 28 июля, выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации источника, украинские силы обстреляли Киевский район города, а также населенные пункты Уманское и Нетайлово.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.35 — населенный пункт Уманское — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 02.20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, — указано в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что украинские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в Джанкойском районе республики. Политик уточнил, что средства противовоздушной обороны перехватили 11 дронов Вооруженных сил Украины, один попал в военный объект.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 21 июля ВСУ нанесли 35 ударов по населенному пункту Журавлевка. По его словам, украинские военные выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО.