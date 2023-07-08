ВСУ выпустили по Донецку 31 снаряд

Фото: МО Украины

Украинские военные за два часа произвели 31 выстрел по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). Под обстрел попали Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины — NEWS.ru) по направлению: 20:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы), выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении представительства.

Затем в 20:40 украинские военные выпустили еще пять снарядов данного калибра по Кировскому району Донецка.

В 21:30 обстрелу подвергся Киевский район, по которому было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Через пять минут в Петровском районе было выпущено еще восемь снарядов того же калибра.

В 21:45 по Куйбышевскому району города было произведено пять выстрелов снарядами калибра 155 миллиметров.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, ранее заявил, что вечером 6 июля ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Выпустили пять боеприпасов по белгородскому поселку, расположенному в 30 км от границы. По информации ресурса, минимум пять Excalibur прилетело по поселку в Белгородской области, повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Пострадавших нет.