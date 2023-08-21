ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов за сутки Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 44 снаряда

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, также в селе Соломино было сбито три беспилотника самолетного типа. Никто из мирных жителей в результате обстрелов не пострадал.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — 8 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, — сообщил Гладков.

На село Логачевка было сброшено пять осколочных гранатометных снарядов, а на хутор Старый — семь минометных боеприпасов. В Краснояружском районе зафиксировано три прилета, добавил губернатор. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по Новой Таволжанке, хутору Панков и пропускному пункту «Шебекино» — по три.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о попытке украинского беспилотника атаковать регион. По его словам, дрон был уничтожен, никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.