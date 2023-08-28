ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 снарядов за сутки Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 115 боеприпасов за сутки

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области 115 боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Наибольшее количество прилетов зафиксировано в населенном пункте Плотвянка — 24. В результате обстрелов никто не пострадал.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попали окраины хуторов Старый и Плотвянка — установлено 12 и 24 прилета соответственно. Обошлось без последствий, — написал Гладков.

В Белгородском районе обстрелам подверглись села Солнцевка и Щетиновка, добавил он. В них зафиксировано 12 артиллерийских прилетов и пять гранатометных.

Грайворонский городской округ обстреляли минометными и осколочными боеприпасами. Пропускной пункт «Шебекино» атаковали с применением гранатометов. Также 29 прилетов зафиксировано в хуторах Бондаренков и Панков, селах Новая Таволжанка, Середа, Белянка и поселке Ленинский, сообщил губернатор.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинская армия обстреляла территорию ДНР более 60 раз за сутки. В результате атак со стороны ВСУ ранения различной степени тяжести получили пять человек.