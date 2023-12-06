ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области

Фото: МО Украины

Второй день подряд по Белгородской области прилетает около 70 снарядов, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекенский городские округа. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — 10, по селу Красный Хутор — 3 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Системой ПВО над районом сбито 3 БПЛА самолетного типа. После падения обломков в селе Репном повреждены один легковой автомобиль и линия электропередачи. Пострадавших нет, — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 30 ноября российские военнослужащие пресекли попытку атаки объектов в Белгородской области украинским беспилотником. Аппарат был сбит силами ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого Гладков заявил об атаке украинского БПЛА на хутор Климовое. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали двое бойцов территориальной обороны. Они были госпитализированы с осколочными ранениями. По словам губернатора, в тот же день были атакованы еще два населенных пункта Белгородской области — Мокрая Орловка и Задорожный. Целями дронов были инфраструктурные объекты. В результате налетов местные жители не пострадали.