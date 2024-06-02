Беспилотник ударил по АЗС в российском регионе Украинские дроны атаковали АЗС, частный дом и машину под Белгородом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Грайворонский городской округ в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что обошлось без пострадавших. По словам Гладкова, ВСУ направили БПЛА на АЗС, частный дом и автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома.

В селе Головчино два дрона-камикадзе поочередно атаковали АЗС. В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки, осколками посечены автозаправочная колонка и один автомобиль. Все сотрудники АЗС целы и невредимы, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком, — написал губернатор.

Гладков отметил, что третий беспилотник упал и сдетонировал возле частного дома. В результате были выбиты стекла и поврежден забор. Вспыхнувшую траву во дворе потушили силами добровольной пожарной дружины. Кроме того, еще один дрон сбросил взрывное устройство в селе Безымено на автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома. У машины пробита крыша.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область вечером 2 июня. По данным ведомства, в небе над регионом было сбито пять дронов. Уточняется, что ПВО работала с 16:50 до 17:50 по московскому времени.