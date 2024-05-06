ВСУ выпустили FPV-дроны сразу по нескольким селам в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали три села в Белгородской области FPV-дронами

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области FPV-дронами, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Речь идет о Щетиновке, Отрадном и Чайках. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получили локомотив передвижной лаборатории и молоковоз.

В селе Щетиновка был атакован дроном движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Отрадном дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посечен. В селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и свыше 30 пострадали при атаке дронов ВСУ на два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области. По данным оперштаба, беспилотники атаковали машины ГК «Агро-Белогорье», в которых находились сотрудники свинокомплекса.

Гладков при этом сообщил, что шестеро погибли, пострадали 35 человек, среди которых двое детей. Он уточнил, что дрон атаковал легковое авто и две «Газели», которые везли сотрудников на работу.