ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК). По данным пресс-службы, были зафиксированы 10 выстрелов калибра 152 и 155 миллиметров.

Фиксируется обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в следующих направлениях: в 20:40 — Нелеповка в сторону Горловки (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм <...>, в 21:10 — Карловка в направлении города Донецка (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм <...>, в 21:50 — Карловка в направлении города Донецка (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм, — говорится в сообщении СЦКК.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. В ней располагается химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Этот город — один из крупнейших в ДНР. До начала конфликта в Донбассе население составляло более 250 тысяч человек.

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Городище Рыльского района. По словам губернатора, было зафиксировано восемь прилетов, местные жители не пострадали. Городище и соседнее село Козино были обесточены.

Накануне также стало известно об обстрелах украинскими войсками Донецка и Горловки. По информации мэров городов Алексея Кулемзина и Ивана Приходько, ранения получили двое мужчин и 13-летний подросток.