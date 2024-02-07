ВСУ выпустили более 1000 дронов по ДНР Пушилин: ВСУ с начала года выпустили 1077 беспилотников по ДНР

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины выпустили по ДНР 1077 беспилотников с начала 2024 года, сообщил глава региона Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что основной целью их дронов остаются гражданские объекты вроде транспортных остановок и магазинов.

Это супермаркеты, это остановки, это магазины, это рынки. И по данным ФСБ РФ по ДНР, с начала этого года, то есть с 1 января, уже было перехвачено только 1077 беспилотников, — сказал он.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 54 боеприпаса калибра 152 и 155 мм, в число которых входят и кассетные боеприпасы, а также применили дроны-камикадзе. Под огонь противника попали Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, уточнил глава региона.

До этого глава региона рассказал, что удар ВСУ по Донецку пришелся на Петровский район города. В результате обстрела ранения получили четыре человека, включая 13-летнюю девочку.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинский беспилотник влетел в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк, два человека погибли, еще один ранен. Градоначальник призвал жителей ДНР быть предельно осторожными и напомнил, что «враг не дремлет».