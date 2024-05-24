ВСУ выпустили 25 снарядов по российскому региону Гладков: ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО 25 снарядов по селу Новая Таволжанка, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

25 снарядов из РСЗО выпустили ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы, — сказал глава региона.

В настоящий момент на места работают оперативные службы. Также продолжается обход атакованной территории, уточняются сведения по разрушениям, добавил Гладков.

Ранее один мирный житель погиб и еще один был ранен в результате украинского обстрела села Беленькое в Белгородской области. По словам губернатора, система ПВО сработала в Борисовском районе, сбили несколько воздушных целей на подлете к селу.

Кроме того, одна женщина погибла и еще три человека получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По информации Гладкова, дроном-камикадзе был атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Нападение произошло рядом с КПП поселка Октябрьский, пояснил глава региона.