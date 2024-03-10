ВСУ второй раз за день атаковали российский регион Гладков: два дрона ВСУ атаковали поселок Поляна в Белгородской области

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белгородскую область атаковали два дрона-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в поселке Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа, на месте работают оперативные службы.

В результате их падения с последующей детонацией на территории сельскохозяйственного предприятия пострадавших нет, поврежден КамАЗ, — написал Гладков.

Около часа назад Гладков сообщил о налете трех дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на поселок Горьковский в Белгородской области. По словам главы региона, два БПЛА были сбиты в воздухе, а один влетел в частный жилой дом. Он отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Кроме того, Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 06:40 по мск. Эпизод стал третьей попыткой украинской армии атаковать регион с помощью беспилотников, начиная с вечера субботы, 9 марта.

До этого военное ведомство отчиталось о пресечении нескольких попыток ВСУ нанести удар по Белгородской области в течение ночи. В Минобороны отметили, что были уничтожены два дрона.