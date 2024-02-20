ВСУ впервые применили дроны «Баба-яга» для снабжения войск Шойгу: ВСУ использовали в Крынках дроны «Баба-яга» для снабжения боеприпасами

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали в Крынках большие дроны-октокоптеры типа «Баба-яга» для снабжения войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба Кремля. Глава ведомства доложил президенту России Владимиру Путину о ходе операции по выдавливанию украинских сил из населенного пункта.

Столкновения в этом районе были непростыми из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ с правого берега, подчеркнул Шойгу. Активно работала артиллерия, FPV-дроны и беспилотники противника.

Пожалуй, впервые мы здесь увидели доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов, но и большими <...> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-яга», по-разному, — сказал министр обороны.

Ранее глава Минобороны заявил на встрече с Путиным, что Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, в селе есть не только наблюдательные пункты, но и сосредоточены российские войска.

До этого Шойгу раскрыл основную идею контрнаступления ВСУ. Главной целью Киева летом 2023 года был выход к Азовскому морю, подчеркнул он. При этом точное место атаки не было известно, поэтому ВС РФ начали выстраивать линии обороны на всем протяжении фронта. ВСУ для контрнаступления собрали 160 тысяч человек, 800 танков, 150 единиц авиации и 30 батальонов резерва.