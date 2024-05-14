ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка Leopard 2 Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard 2

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины впервые за все время спецоперации обстреляли Белгородскую область из танка Leopard 2, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, противник выпустил по селу Новопетровка 15 120-миллиметровых снарядов. Минобороны России не комментировало данную информацию.

По предварительным данным, стрельбу вели с окраин села Амбарного Харьковской области. В Mash отметили, что танк находился в 5,5 километра от цели при наиболее эффективной дальности стрельбы в 3,5 километра. Попаданий по домам не было. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль еще один поселок в Донецкой Народной Республике — Керамик. По данным Минобороны, это стало возможным благодаря работе подразделений группировки «Центр».

Военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах Новоалександровки, Вишневого, Карловки и Розовки. Также под контроль взяты пять населенных пунктов в Харьковской области.