ВСУ вновь попытались атаковать дроном Брянскую область Богомаз сообщил о сбитом украинском БПЛА в Севском районе Брянской области

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник перехватили в Севском районе Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, попытку атаки БПЛА пресекла российская ПВО.

Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Севским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сообщил Богомаз.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы, добавил Богомаз. Глава региона поблагодарил подразделения ПВО за предотвращение атаки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 7 января около 13 часов украинские войска также пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны, заявили в ведомстве. Богомаз позже рассказал, что ВСУ пытались атаковать Погарский район. По словам губернатора, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

В Курской области 7 января под обстрел со стороны ВСУ попало село Козино Рыльского района, сообщал глава региона Роман Старовойт. По его словам, местные жители не пострадали, при этом в результате атаки в населенном пункте частично пропало электричество, в одном из домов выбило окна.