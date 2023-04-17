ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино

Последствия обстрела ВСУ в Грайворонском городском округе, село Сподарюшино

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях.

В Грайворонском городском округе под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино. Самое главное, пострадавших нет. Сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории, — написал губернатор.

Telegram-канал Baza ранее писал, что в ночь на 17 апреля беспилотник сбросил две бомбы на подстанцию в Игуменке и еще одну — на подстанцию в селе Драгунское Белгородского района. По информации канала, в результате атаки загорелись трансформаторы. Пламя охватило станции около 22:30, пожар потушили через час, никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позже Гладков сообщил, что всего в регионе были зафиксированы два пожара на гражданских объектах. По его словам, на место ЧП выезжали все оперативные службы.