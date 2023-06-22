ВСУ в пятый раз за день обстреляли Горловку из РСЗО Представительство ДНР: Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Горловку минимум в пятый раз за день, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Объединенном центре по надзору и координации вопросов, относящихся к военным нарушениям со стороны Украины (ОЦНК). В 20:45 украинские военные выпустили 14 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:45 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) выпущено 14 ракет из РСЗО, — говорится в сообщении.

Горловка находится на расстоянии около 50 километров к северу от Донецка. В городе расположены крупные промышленные предприятия, включая химический завод «Стирол» и угольные шахты. Горловка является одним из самых больших населенных пунктов ДНР. До начала военных действий в Донбассе в городе проживало свыше 250 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.