ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР. По их данным, в центре города есть погибшие.

В центре города из-за обстрела есть жертвы. Количество уточняется, — сообщили представители оперативных служб.

Вечером 31 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на СЦКК ДНР, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего ранены женщина и двое мужчин.

Днем ранее две женщины погибли в результате обстрелов столицы ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По имеющимся данным, за день город был обстрелян 23 раза. Еще семь человек — четыре женщины и трое мужчин — получили ранения. В Куйбышевском районе повреждены частный дом и здание школы № 41.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибли 24 человека, более 100 человек получили ранения. Согласно информации Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет «Ольха» с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire.