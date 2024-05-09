ВСУ в День Победы атаковали беспилотником российский регион Средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Средства системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, атака произошла утром 9 мая.

Около 09:40 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Утром 9 мая ВСУ атаковали спальный район Белгорода. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы. Он уточнил, что повреждения получили 19 многоквартирных домов и один частный, есть прямые попадания. Полностью сгорели девять автомобилей.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией региона. По его данным, инцидент произошел в Клинцовском районе. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет.