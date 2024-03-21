ВСУ утром попытались атаковать российский регион МО: средства ПВО уничтожили 10 снарядов «Вампир» ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны отразили утреннюю атаку ВСУ на Белгородскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Около 08:00 мск над регионом были уничтожены снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о повреждении многоэтажного дома в Белгороде в результате обстрела. По имеющимся данным, разрушения зафиксированы и на белгородской арене. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие в результате атаки. Также от осколков повреждения получил автобус в центре города.

Утром в четверг, 21 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в регионе. Он призвал местных жителей не покидать домов и не подходить к окнам. Оказавшихся на улице граждан попросили спуститься в укрытия. Предупреждение об угрозе отменили через 20 минут.

Накануне глава региона отмечал, что Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.