ВСУ устроили «нашествие» дронов на российский регион Врио губернатора Смирнов: ВСУ неоднократно пытались атаковать Курскую область

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины 24 мая неоднократно открывали огонь по Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. По его данным, ВСУ применяли БПЛА, никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В течение дня обстреливались пункт пропуска «Суджа», хутор Олешня, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района, поселок Коренево и село Троицкое Кореневского района, деревня Старая Николаевка Рыльского района, — перечислил Смирнов.

Он добавил, что украинские дроны сбросили взрывчатку возле села Сергеевка, Олешни и хутора Красный Пахарь. Кроме того, в Елизаветовке в результате атаки беспилотника повреждения получила сельскохозяйственная техника. Также, уточнил Смирнов, средства РЭБ ликвидировали украинские дроны недалеко от Хомутовки, Гордеевки, Волфино, Горналя, Николаево-Дарьино и Богословки.

На днях Смирнов рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли 13 сел и деревень, а также два пункта пропуска. Он добавил, что никто не пострадал. После сброса взрывных устройств на три села в Суджанском районе также обошлось без пострадавших, но были повреждены линии электропередачи.