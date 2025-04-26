ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей чемпиона Большунова под Брянском

Фото: Социальные сети

ВС Украины

В Брянской области дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова был разрушен прямым попаданием украинского боеприпаса, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Семья лыжника проживала в селе Подывотье Севского района.

Несмотря на постоянные обстрелы и попытки ВСУ войти в населенный пункт, родители Большунова долго не решались покинуть родные места. Накануне, 25 апреля, дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, в результате чего начался пожар, все постройки сгорели. По предварительным данным, семья Большуновых успела уехать из села до инцидента.

Ранее Большунов выиграл мужскую лыжную гонку с масс-стартом на чемпионате России в Мончегорске Мурманской области. Спортсмен преодолел 70 километров свободным стилем за два часа 37 минут 17,1 секунды. Вторым к финишу пришел Егор Митрошин. Его отставание от Большунова составило 44,2 секунды. Третье место занял Иван Якимушкин с отставанием в 45,1 секунды.

Организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf до этого не смогли пригласить Большунова участвовать в соревнованиях. Причиной стали санкции Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).