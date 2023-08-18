ВСУ ударили прицельным огнем по фермерскому КамАЗу в Белгородской области SHOT: ВСУ намеренно атаковали фермерский КамАЗ в Белгородской области

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский беспилотник атаковал сельскохозяйственный КамАЗ, который проводил работы в поле в Белгородской области. По информации канала, ВСУ били прицельным огнем по сельхозтехнике, перепутав ее с военной. В результате удара никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, обстрел произошел 17 августа около 21:00 недалеко от села Новопетровка Белгородской области. Утверждается, что водитель КамАЗа проводил работы в поле, в этот момент по кабине авто ударил дрон-камикадзе, но не сдетонировал. В результате атаки повреждено зеркало заднего вида КамАЗа.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник вблизи села Никольского Шебекинского городского округа. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

До этого в Минобороны РФ отчитались, что Вооруженные силы России уничтожили украинский ударный беспилотник, попытавшийся атаковать Белгородскую область. В результате уничтожения БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.